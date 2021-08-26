Настоящая леди: Рудковская в воздушном платье со струящимся шлейфом предстала в пекарне

Жена Евгения Плющенко успела не только повеселиться в Сочи, но и попробовать выпечку в заведении на набережной.

Яна Рудковская привыкла, что производит на многих впечатление, наряжаясь в роскошные наряды. У продюсера есть просторная гардеробная, где она хранит вещи. Эффектная блондинка предпочитает носить только брендовые луки. Этим летом Яна даже ездила в Париж, чтобы посетить Неделю моды. А не так давно она оказалась в Сочи, где побывала на «Новой волне».

За неделю Яна успела появится на красной дорожке в четырех платьях. А еще один наряд она припасла для похода в самую модную пекарню на побережье. Светская львица облачилась в черное мини-платье со струящимся шлейфом и вышивкой. Наряд дополнили босоножки на шпильке и миниатюрная сумочка. Она распустила волосы и не забыла про макияж. Прохожие смущенно оборачивались, увидев ее.

«Есть все: свежие круассаны, запеканки, пироги. Все очень вкусно, полезно, антикалорийно», — отметила она.

С собой Яна взяла разную выпечку, чтобы побаловать себя. Сотрудники с радостью обслужили Рудковскую. А вот поклонники удивились тому, в каком наряде жена Евгения Плющенко посетила пекарню. «Ничего себе, сходила за хлебушком», «Так красиво ходить в магазин может только Яна», «Ну какие ноги! Экспонат», «Роскошь не спрячешь», «Когда некуда ходить в платьях», «Выглядит роскошно, факт», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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