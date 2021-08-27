«Вновь возвращается в моду»: Собчак показала брюки, которые будут на пике популярности этой осенью

Ксения Собчак знает толк в моде и актуальных трендах. Практически каждое ее появление на публике или фотографиях в Instagram тщательно изучают фэшн-блогеры и фанаты. На этот раз Ксения примерила белый костюм-тройку со стразами. Эксперт портала Teleprogramma.pro Арина Николаева отметила, что подобные брюки с заниженной талией вновь возвращаются в моду.

«Как бы многие этого не хотели, а тренд уже вовсю носят не только модницы street style, но и звезды. За счет той же заниженной талии образ Собчак получился не полностью классическим. Жакет оверсайз придает еще большую расслабленность, а облегающий жилет показывает красивую фигуру Ксении. Расклешенные брюки удлинили и без того стройные длинные ноги. Грубый аксессуар в виде браслета-гвоздя нивелировал женственность страз на костюме. Ксения хорошо подобрала аксессуары в целом, сочетав золото с серебром и добавив ко всему этому трендовое ожерелье», — сказала Николаева.

Справка Teleprogramma.pro

Арина Николаева — стилист fashion съемок. Образование: образовательная платформа Modeisme – персональный стилист, стайлинг в модной индустрии; онлайн-школа стиля Карины Нигай — Pro Fashion, Я Fashion блогер, Pro Style; образовательная платформа Skillbox – стилист fashion съемок, продюсер fashion; школа стиля Карины Шерер – стилист-инфлюенсер. Опыт работы – один год.

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