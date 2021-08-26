Задала тренд: платье-рубашку, как у Кейт Миддлтон, можно купить за 24 тысячи рублей

В таком наряде герцогиня впервые появилась на публике в 2019 году.

Кейт Миддлтон привлекает внимание миллионов своими нарядами. Поэтому неудивительно, что как только она выйдет в свет в том или ином платье, его сразу же разбирают в магазинах.

Так случилось и с платьем-рубашкой, в котором герцогиня Кембриджская появилась на публике еще в 2019-м. В тот день она вместе с принцем Уильям отвели детей в частную школу Лондона.

Для этого особого случая Кейт выбрала красно-белый наряд с «гвоздичным» принтом Michael Kors с длинным рукавом и дополнила его черным ремнем. Стоит ли говорить, что после того дня, это яркое платье-рубашку раскупили, а бренд решил продолжить выпуск подобных нарядов в других цветовых гаммах.

Так, в линейке появилось платье-рубашка со змеиным принтом за 235 фунтов стерлингов (почти 24 тысячи рублей). Об это пишет Hello!.

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