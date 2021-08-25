«Как манекен в магазине»: Дарья Пынзарь блеснула трендами, но промахнулась с образом

Дарья Пынзарь довольно часто радует фанатов в Instagrаm личными фотографиями в самых разных образах. На этот раз блондинка примерила модные в этом сезоне широкие джинсы, к которым добавила рубашку и белые кроссовки. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна отметила, что в этом образе стерлась индивидуальность звезды.

«Дарья смогла соединить в своем образе несколько трендов, но личность стерлась. Имя тип фигуры, приблеженный к модельному, она использовала все элементы образа модные и актуальные в сезоне. Но за этим мы не видим индивидуальности. Получился, как манекен в магазине», — сказала Арна.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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