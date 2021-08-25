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«Если есть стилист, срочно уволить»: Снаткина разочаровала модного эксперта непродуманным аутфитом

Снимком актриса поделилась в Instagram.

«Если есть стилист, срочно уволить»: Снаткина разочаровала модного эксперта непродуманным аутфитом
Анна Снаткина. Фото: Global Look Press

Анна Снаткина – звезда сериала «Татьянин день» и популярная актриса. Но даже звезды, порой, допускают модные промахи. В своем Instagram Анна поделилась снимком, на котором позировала в джинсах и жакете. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Надя Иванова отметила, что Снаткина примерила непродуманный аутфит.

Анна Снаткина
Анна Снаткина. Скриншот: instagram.com/snatkina_anna

«Если у Анны есть стилист, то его нужно срочно уволить или, по крайней мере, лишить премии. У нее прекрасная фигура и многие вещи смотрелись бы на ней идеально, а вот такое сочетание, конечно, полный провал. Классический жакет в стиле 80-х, ремень в духе «вестерна и диких ковбоев», джинсы в стиле гранж между собой никак не сочетаются. Тем более джинсы укороченные, они ей даже визуально малы. Поэтому, конечно, такой образ не руку нашей прекрасной актрисе.

Можно было сменить джинсы на классические брюки или предложить Анне брюки палаццо в стиле Марлен Дитрих. Или юбку итальянской длины. Я бы выдержала это все в классическом черном цвете. Было бы очень элегантно и изысканно. А за этот образ приходится ставить двоечку, как в школе», — сказала Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова – визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «Культуролог моды» СПб, Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

Надя Иванова
Надя Иванова. Фото: личный архив

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