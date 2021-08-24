«Комфортно и красиво!»: 53-летняя Стриженова в алом платье на запах скрыла изъяны фигуры

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она всегда уделяет внимание образам, так как знает, что некоторые зрители именно ее видят первой, так как смотрят передачу «Доброе утро». Также она ведет проект «Веря покажет». Для эфиров стилисты часто подбирают ей костюмы и сдержанные платья. Летом цветовая гамма нарядов становится более яркая.

В обычно жизни Стриженова сама себе подбирает образы. Так 24 августа она отправилась в парк Патриот, где будет вести мероприятие в ресторане. Телеведущая не стала делится подробностями, но отметилась на фото из отеля в ярком алом платье макси. Наряд на запах оказался творением дизайнера Виктории Андреяновой, которая является сестрой Екатерины. Она часто наряжает свою родственницу.

«Как говорит Виктория Андреянова, так нас носят, когда надо, чтобы было и комфортно, и красиво!» — отметила артистка. «Условия работы бывают самые разные — сегодня артистов расселили по номерам. Теперь главное не уснуть», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Наряд скрыл ее фигуру и визуально сделала стройнее. Многие оценили ее образ. «Какая красивая», «Ваше платье шикарное», «Как вы роскошны», «Сестра вас всегда наряжает в лучшее», «Выглядите стильно», «Ох, давно не было такого», «Вы очаровательны», «Екатерина, какой образ», «Мне нравится вам стиль», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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