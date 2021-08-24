«Немного гламура»: Татьяна Навка сделала селфи на отдыхе, похваставшись образом

Татьяна Навка не скрывает, что ей нравится реализовывать себя в творчестве. Она создала уже множество ледовых шоу. В прошлом году спортсменка не смогла поехать на гастроли, так как они отметились из-за пандемии. Однако теперь она привезла постановки в Сочи. Фигуристка несколько недель провела в Сочи, где радовала публику представлениями. А вот в августе она уехала в Грецию с семьей.

Теперь Навка наслаждается отдыхом. Она иногда делится кадрами с курорта. Компанию ей составляют дочки Саша Жулина и Надежда Пескова. Для прогулок фигуристка одевается в легкие платья. А вот 24 августа спортсменка решила похвастаться ярким летним образом. Она сделала селфи, на котором предстала в белой майке и серебристой юбке. Образ дополнили солнцезащитные очки и сумка с пайетками цвета изумруда.

«Фэшн из ер профэшн! Немного гламура в ленту» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Образ фигуристки вызвал большой отклик. Она получила массу комплиментов. «Шикарно… Сумочка чудо! Мы все девочки и любим все блестящее», «Шикарная. Красавица. Не перестаю восхищаться», «Вы умеете выделяться», «Такая стройная», «Ваши очки как из клипов», «Очень ярко, диско-дива», — прокомментировали пост подписчики.

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