Летний шик: Вера Брежнева в модном льняном платье с разрезами на талии запечатлелась в Киеве

Вера Брежнева уже длительное время счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей, но подрастают наследники от прошлых отношений. Этим летом пара много путешествовала. Они успели побывать в Италии, где у супругов есть недвижимость, а также отдохнуть в Греции. Вера ездила на гастроли, давая концерты в Турции и других странах. Так же она не раз приезжала в родной Киев.

Если раньше Вера крайне редко выходила на связь с поклонниками, то теперь более охотно делится подробностями из личной жизни. Певица на днях показала свой летний гардероб. Она носит как шелковые платья, так и наряды из льна. Ранее она хвасталась костюмами из легкой ткани. А накануне Брежнева поделилась кадром, на котором позирует в льняном платье макси с разрезами на талии и пышными рукавами-фонариками. Ее образ дополнили кроссовки.

Ранее Ксения Собчак и Татьяна Навка тоже отметились в нарядах из льна, которые стали популярны этим летом. По словам Веры, теперь она носит только те наряды, в которых ей комфортно. Артистка умело подчеркивает свои достоинства.

Смотрите также: