«Такие объемы не украшают»: стилист указала на модный промах Бородиной, представшей в платье с рукавами-окороками

Телеведущая Ксения Бородина известна еще и как большая модница. Звезда следит за трендами и всегда одевается с большим чувством стиля и вкуса.

В минувшие выходные Ксения Бородина вместе с дочкой Марусей и Теоной побывала в Казани. На прогулку по городу теледива облачилась в платье с драпировкой насыщенного морковно-тыквенного оттенка.

Фишкой наряда стали объемные рукава-окорока и белый отложной воротник. Эти детали и подвели Ксению Бородину. Модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова считает этот аутфит ведущей «Дома-2» провальным. Профессионал похвалила Ксению Бородину только за выбор босоножек. Каблук в этом образе необходим, но не спасает его.

«Ксения Бородина – девушка с неплохим вкусом, — отметила стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro. — Как правило, она очень хорошо чувствует свою фигуру и свой миниатюрный рост и умеет хорошо их обыгрывать. Но вот здесь с Ксюшей случился провал. В действительности, настолько объемные рукава в стиле девятнадцатого века, тогда они назывались «бараний окорок», и широкий отложной воротник с V-образным вырезом, делают верхнюю часть миниатюрной Ксюши тяжеловатой. Она молодец, что подобрала обувь на каблуке. Если девушка акцентирует верхнюю часть, то наличие каблука обязательно, ни в коем случае нельзя надевать при этом обувь на плоском ходу. Вот здесь Ксюша молодец. Но в любом случае, такие объемы Ксению Бородину не украшают. И если еще на фотографии, при правильном позинге, это не очень заметно, то в жизни, конечно, такой фасон платья будет Ксению укрупнять, поэтому здесь она немного недосмотрела».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды.

Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фешн 19 лет.

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