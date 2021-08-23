«Все и сразу»: Екатерина Андреева удивила внешним видом на речной прогулке

Лицо Первого канала Екатерина Андреева — заядлая путешественница. Сегодня она в студии, завтра на Камчатке, а теперь – в Санкт-Петербурге. По России телеведущая перемещается с завидной регулярностью. Аутфиты для путешествий подбирает соответствующие – удобные и стильные. На этот раз Андреева опубликовала в своем Instagram снимки, на которых позирует во время речной прогулки. Эксперт портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Руссо данный образ назвала «все и сразу».

«Розовый бомбер, полосатая рубашка, джинсы-франкенштейны (сшитые из денима разных оттенков) и синие очки…. Да, многослойность и сложные образы сейчас несомненно актуальны, но вещи в образе все-таки должны сочетаться друг с другом и украшать. Из всего я бы заменила джинсы на классическую модель на завышенной талии и в качестве верхнего слоя добавила бы удлиненную рубашку из денима или эко-кожи» — сказала Руссо.

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Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо – имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля . Опыт работы в сфере моды и стиля пять лет.

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