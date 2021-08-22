Завидная фигура: Водянова в мини-шортах из денима блеснула рельефными ногами за обедом

Модель приехала в Нижний Новгород. Она успела не только съездит на съемку, но и отметиться за обедом в компании друзей.

Наталья Водянова известна на весь мир как топ-модель. Она живет в Париже в просторном особняке. Звезда подиумов может похвастаться не только стройной фигурой и бэби-фейс, но и тем, что она многодетная мама. в прошлом году Наталья сыграла долгожданную свадьбу с Антуаном Арно. У них подрастают сыновья: Роман и Максим. А от прошлых отношений у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

больше по теме Элегантность: Водянова в широких брюках и сливочной блузке оверсайз снялась в Нижнем Новгороде Модель приняла участие в фотосессии в родном городе.

В Россию модель приезжает каждый год. На этот раз она добралась до родного Нижнего Новгорода. Водянова приняла участие в праздновании 800-летия города. За один день она не только успела устроить фотосессию на улице, но и нарядиться для концерта. А вот днем девушка пообедала в компании друзей. При этом Наталья предстала в футболке с принтом в виде бабочки и мини-шортах из денима. Она элегантно села за стол, показав стройные ноги и изящные икры.

Наряд подчеркнул осиную талию модели. Она провела время в компании друзей. Примечательно, что Водянова не забыла про макияж, подчеркнув пухлые губы алой помадой.

Поклонники одарили комплиментами модель. Многие признались, что завидуют ее фигуре. «Ох, какие ноги», «Так странно сидите за столом», «В обуви и на диван?», «Красивая, как всегда», «Странно, что вы в шортах в ресторане или в гостях?», «Ну вы точно привлекли внимание», «Такая стройная», «Словно подросток», «Очаровательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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