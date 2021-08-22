Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

Завидная фигура: Водянова в мини-шортах из денима блеснула рельефными ногами за обедом

Модель приехала в Нижний Новгород. Она успела не только съездит на съемку, но и отметиться за обедом в компании друзей.

Завидная фигура: Водянова в мини-шортах из денима блеснула рельефными ногами за обедом
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова известна на весь мир как топ-модель. Она живет в Париже в просторном особняке. Звезда подиумов может похвастаться не только стройной фигурой и бэби-фейс, но и тем, что она многодетная мама. в прошлом году Наталья сыграла долгожданную свадьбу с Антуаном Арно. У них подрастают сыновья: Роман и Максим. А от прошлых отношений у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

В Россию модель приезжает каждый год. На этот раз она добралась до родного Нижнего Новгорода. Водянова приняла участие в праздновании 800-летия города. За один день она не только успела устроить фотосессию на улице, но и нарядиться для концерта. А вот днем девушка пообедала в компании друзей. При этом Наталья предстала в футболке с принтом в виде бабочки и мини-шортах из денима. Она элегантно села за стол, показав стройные ноги и изящные икры.

Наряд подчеркнул осиную талию модели. Она провела время в компании друзей. Примечательно, что Водянова не забыла про макияж, подчеркнув пухлые губы алой помадой.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Поклонники одарили комплиментами модель. Многие признались, что завидуют ее фигуре. «Ох, какие ноги», «Так странно сидите за столом», «В обуви и на диван?», «Красивая, как всегда», «Странно, что вы в шортах в ресторане или в гостях?», «Ну вы точно привлекли внимание», «Такая стройная», «Словно подросток», «Очаровательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Звездный стильКрасота вне возрастамода и стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова новостиНовости google