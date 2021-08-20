«Могла бы быть лучше»: Ольга Орлова в приталенной футболке «прибавила» себе несколько лишних килограммов

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала свежее фото из отпуска. Примечательно, что аутфит знаменитости визуально увеличил Орлову.

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Блок поделилась тем, как можно было исправить образ Орловой.

«Идея образа хорошая: практичное сочетание белой футболки с бежевыми шортами- бермудами. Но реализация могла бы быть лучше. Если бы Ольга взяла футболку чуть более прямого кроя и заправила ее в шорты, фигура выглядела бы стройнее, а комплект современнее», — подчеркнула стилист.

Также, по мнению Ольги Блок, телеведущей стоило сменить головной убор.

«Также вызывает вопросы головной убор неопределенной формы. Если бы это была читаемая панама, бейсболка или соломенная шляпа, все встало бы на свои места», — резюмировала модный эксперт.

Напомним, ранее Ольга Орлова рассказала, как познакомилась со своим гражданским мужем Валерием.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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