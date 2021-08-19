«Красота и талант»: Гагарина в алом платье-бюстье с корсетом предстала на сцене «Новой волны»

Певица исполнила один из своих хитов. Ей доверили открывать концерт в Сочи. Выступлением артистки восхитилась Жанна Мартиросян.

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она успела подружиться со многими артистами, включая Сергей Лазарева и Пелагею. Певица привыкла много работать, поэтому даже во время пандемии ездила на съемки и посещала разные мероприятия. А в этом году артистка возобновила гастроли. При этом каждую свободную минуту она посвящает дочке Мие и сыну Андрею. 19 августа блондинка приехала в Сочи. Она решила впервые за несколько лет посетить «Новую волну».

Для появления на красной дорожке Полина выбрала шелковое мини-платье и босоножки на каблуке. Она призналась, что соскучилась по публике. Певице доверили открыть первый концерт в рамках конкурса молодых исполнителей. Артистка предстала перед зрителями в алом пышном платье-бюстье с корсетом. Атласный наряд подчеркнул ее тонкую талию. Гагарина сделала небрежную прическу с челкой-шторкой.

Звезда исполнила свой хит «Ты не целуй». Публика одарила ее комплиментами. В зале сидела жена Гарика Мартиросяна Жанна. Она пришла в восторг от певицы.

«Красота и талант в одной хрупкой девушке», — отметила Жанна.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит Полина. Артистку осыпали комплиментами. Напомним, что также на «Новой волне» выступили: София Ротару, Клава Кока, Зиверт, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Среди гостей были Яна Рудковская, Ваня Дмитриенко, Хибла Герзмава. А вели вечер Лера Кудрявцева и Андрей Малахов.

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