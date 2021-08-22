Модница недели среди звезд 60+: эпатажная Вайкуле и «безвкусная» Бабкина

Это не типичные бабушки в цветастых халатах и белоснежных платочках. Эти бабушки знают с чем носить мюли, как моделируют фигуру палаццо, а очки у них не для зрения, а для красоты.

Встречайте цвет российского шоу-бизнеса в элегантном возрасте – 72-летняя Примадонна Алла Пугачева, 65-летняя исполнительница Лариса Долина, 74-летняя артистка София Ротару, 67-летняя певица Любовь Успенская, 67-летняя актриса Елена Проклова, 67-летняя исполнительница Лайма Вайкуле и 71-летняя певица Надежда Бабкина. Именно среди них эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Карина Росс выбрала «Модницу недели».

Алла Пугачева

Времена, когда Примадонна носила бесформенный ныне модный оверсайз, канули в лету. Вместе с растрепанными волосами Аллы Борисовны. С годами она стала краше и моднее. Вот и Карина та считает:

«Алла Пугачева выглядит отлично. Прежде всего радует, что она начинает забывать свою фирменную небрежную укладку, которая уже смотрелась на ней комично. От привычных бесформенных балахонов Примадонна тоже отказывается, предпочитая элегантные комплекты, которые не скрывают, а грамотно моделируют фигуру. Объемный топ изящно приоткрывает плечо, широкий пояс подчеркивает линию талии, свободные брюки в полоску визуально удлиняют ноги. Прекрасный образ! 8 из 10».

Лариса Долина

Ларисе Александровне 65, но она многое себе позволяет. Мы про одежду, конечно! И ботфорты может надеть, и в мини-юбке ножки засветить. В общем, живет Долина по принципу «подлецу все к лицу». Потому-то элегантности элегантный возраст ей и не добавляет.

«Лариса Долина может похвастаться стройной изящной фигурой и не видит никаких причин скрывать своих достоинств, не взирая на стереотипы о возрасте, это очень похвально. С одной стороны у платья очень нежный и красивый принт, но с другой стороны довольно грубый крой. Слишком длинный пояс, свисающий до щиколоток, здесь явно лишний, как и длинная задняя часть юбки, которая с изнаночной стороны смотрится ужасно. Платье испорчено этими лишними деталями, а туфли прекрасные. 6 из 10».

София Ротару

София Михайловна не забывает сколько ей лет. Она предпочитает не ультрамодные наряды, а классический крой, натуральные ткани и минимум аксессуаров. При этом выглядит Ротару уместно.

«Красавица София Ротару выглядит легко и непринужденно, на ней очень простой комплект: белый сарафан, льняная рубашка, самая простая шляпка. Возможно все это немного скучно, но по крайней мере уместно. Стоит ли ярко наряжаться для велосипедной курортной прогулки? Белый сарафан и розовые очки – самое то для отпускного настроения. 7 из 10».

Любовь Успенская

Любовь Залмановну в ее 67 лет часто упрекают в желании выглядит моложе своего возраста. Но, господа, это только в 30 не хочется скинуть десяток «лишних» годов. В общем, эксперт Успенскую не упрекает, а только хвалит.

«Любовь Успенская шикарна! Элегантный наряд прекрасно на ней сидит, выглядит изящно, но сдержанно. Акцент здесь сделан на яркую обувь. Ничего лишнего, все продумано до мелочей. Туфли, действительно, очень красивые и модные, особенно мне нравится геометрический каблук. 9 из 10».

Лайма Вайкуле

Сколько раз Вайкуле называли иконой стиля? Не сосчитать! На подходе к седьмому десятку Лайма не растеряла женственности, привлекательности и чувства стиля.

«Лайма Вайкуле – лидер нашей подборки. Интересно, самостоятельно ли она собрала такой прекрасный комплект, или обратилась к стилисту. При всей яркости и эпатажности наряда он не кажется вульгарным, смотрится очень органично и только выражает ее творческую и утонченную натуру, здесь нет ничего лишнего. Особенно мне понравился топ-бра в горох поверх красного сетчатого боди. Каждая вещь в этом комплекте очень яркая, но вместе они создают вполне гармоничный образ, даже не смотря на сочетание полоски и гороха, это требует наличия художественного вкуса. А самое главное – что она выглядит уникально, а не модно, она не похожа ни на кого другого. 10 из 10».

Елена Проклова

По мнению Росс, Проклова совсем не лишена чувства стиля, хотя безупречным образ не назовешь. Несколько мини-ляпов снизили оценку.

«Елена Проклова тоже порадовала прекрасным выбором, но стоило уделить больше внимания деталям. Черный кожаный комплект очень ей идет, прекрасный не пошлый вариант для вечеринки. Сложно разглядеть, что за аксессуар у нее на голове, но он здесь явно лишний. Я бы поменяла обувь, эта модель кажется слишком устаревшей для такого богемного образа, было бы лучше надеть грубые ботинки или наоборот, совсем классические лодочки на тонком каблуке без платформы. 7 из 10».

Надежда Бабкина

И, наконец, Надежда Бакина. Певица уже не первый год восседает в кресле защитника «Модного приговора». Ведет заседания шоу вместе с такими знатоками стиля и трендов, как историк моды Александр Васильев и эксперт моды Эвелина Хромченко. В общем Бабкиной это не помогло.

«Надежда Бабкина не отличилась чувством стиля. Комплект в пижамном стиле сам по себе – отличная идея и все еще модный тренд, но модель на Надежде неудачная. Огромные розовые цветы и крупные жемчуга смотрятся немного старчески, особенно в сочетании с пышной прической и ярким макияжем, к тому же на мой взгляд здесь довольно нелепое сочетание принтов. Думаю, стоит выбирать что-то более сдержанное и не увлекаться массивными украшениями. 5 из 10».

Подводим итог

«Моднице недели» эксперт Карина Росс назвала Лайму Вайкуле. Именно у нее максимальный балл – 10 из 10.

«Серебро» у Любови Успенской. Она совсем немного не дотянула до «золота». 9 баллов.

«Бронзу» забрала Алла Борисовна, которой эксперт поставила 8 очков.

Четвертое место разделили комплекты Елены Прокловой и Софии Ротару. У этих модных бабушек по 7 баллов.

И замыкают подборку образы Ларисы Долиной и Надежды Бабкиной, у которых 6 и 5 баллов соответственно.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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