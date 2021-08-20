Модные сумки на осень 2021 года

Каждый год, помимо классических моделей, дизайнеры предлагают локальные тренды. Это касается не только предметов одежды, но и аксессуаров. Главным аксессуаром служит сумка. Их может быть много или же несколько «на века». Но ведь каждой девушке хочется иметь в гардеробе не только не устаревающую классику, но и трендовую вещь.

Какие сумки будут в моде осенью 2021 года специально для Teleprogramma.pro рассказала стилист и основатель онлайн школы Polistyle Ольга Смит. Смотрите видео!

Фото: DepositPhotos

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