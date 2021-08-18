«Выглядит несуразно»: стилист раскритиковала Дарью Пынзарь, сочетавшую мини-платье с объемной сумкой

Бывшая участница, а ныне ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь, готовясь предстать на экране, избавилась от десяти лишних килограммов. А вместе с ними – и от хейтеров, которые любили покритиковать Дарью Пынзарь за складочки на боках.

Правда, ведущей «Дома-2» все-таки продолжают указывать частенько на ее странную манеру одеваться. Причем, делают это не только подписчики, но и профессионалы. Образы Дарьи Пынзарь, за редким исключением, стилисты подвергают критике. Они часто говорят о том, что эффектная блондинка совершенно не умеет сочетать вещи в одном аутфите.

Так вышло и на этот раз. Дарья Пынзарь отправилась по делам в коктейльном мини-платье, сочетав его с босоножками на каблуке и дополнив массивной белой сумкой через плечо. Модный эксперт Teleprogramma.pro Диана Руссо назвала образ ведущей «Дома-2» странным.

«Очередной раз Дарья Пынзарь разочаровывает нас своим образом. Не могу сказать, что вещи плохие, но в сочетании друг с другом все выглядит весьма странно и несуразно, — отметила Диана Руссо. — Так как в качестве основы образа выступает платье, то будем рассматривать детали лука относительно него. Платье в целом неплохое, напоминает что-то из Emilio Pucci, но обыграть его можно было по-другому. В таком сочетании образ не выглядит стильным, а наоборот, немного устаревшим и даже провинциальным. Больше всего меня смущает сумка. Объемная сумка-авоська не лучшая пара для коктейльного мини-платья. В данном случае лучше было бы взять более аккуратную модель с жестким каркасом. Босоножки также чересчур нарядные и не подходят по стилю. Здесь лучше бы вписались минималистичные белые вьетнамки на небольшом каблуке».

Стилист также дала совет миниатюрным девушкам, стоит ли им использовать большие сумки в качестве аксессуаров.

«Раньше модные правила гласили, что сумку следует подбирать по принципу соразмерности, то есть, высоким девушкам и девушкам с пышными формами полагалось носить объемные сумки, а миниатюрным девушкам, напротив, сумки небольшого размера. Большие и массивные сумки при невысоком росте были табу. Сейчас же тенденции меняются, и мода становится более гибкой. Главное о чем стоить помнить, так это то, подходит ли сумка по стилю и цвету к вашему образу», — отметила Диана Руссо.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — пять лет.

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