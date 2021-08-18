Акцент на лодыжки: Навка в шелковом платье-рубашке цвета фуксии и на шпильках предстала на отдыхе

Фигуристка поужинала в ресторане и даже запечатлелась с местным поваром.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она не раз побеждала на соревнованиях и даже стала обладательницей олимпийской медали. Свою карьеру спортсменка завершила, но теперь тренирует будущих чемпионов. Ко всему прочему, по ее стопам пошла дочка Надежда, которая теперь занимается фигурным катанием. Даже летом Навка работает, гастролируя со своим ледовым шоу. Но недавно она приехала в Грецию с семьей, чтобы отдохнуть.

Ранее Навка делилась кадрами, на которых то гуляла с дочками Надеждой и Сашей, то проводила время с мужем Дмитрием Песковым. Для жаркой погоды фигуристка выбирает легкие платья и наряды из льна. А накануне она поужинала в ресторане. Спортсменка появилась на публике в шелковом платье-рубашке цвета фуксии, который также называют цвет Барби. Образ дополнили черные босоножки на шпильке. Наряд подчеркнул стройные ноги и лодыжки звезды.

Татьяна запечатлелась с поваром. Он ей напомнил персонажа из популярно видеоигры.

«Super men „Mario“! Хорошего человека должно быть много!» — написала фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие одарили ее комплиментами. «Таня, какая кокетка ты!», «Танечка, вы как всегда красотка», «Повар похож на Михалкова», «Какая вы обаятельная», «Безумно красивые ноги», «Выглядите бесподобно», «Отдохнувший человек сияет, видно сразу», «Как вам идет розовый», «Ноги выглядят идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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