Устинья Малинина блеснула хрупкими плечами, позируя в платье с рюшами

Минувшей зимой дочь Александра Малинина Устинья открыла свою онлайн-школу, где обучает пению всех желающих. Ранее 20-летняя наследница музыканта рассказывала, что развивать в себе этот талант приходят совершенно разные люди – от 18 до 55 лет. Нередко Устинья сама поет для фанатов в своем Instagram. На этот раз она позировала в романтическом платье с открытыми плечами с рюшами.

«Как красиво! Голос, улыбка, внешность, музыка – ваша подача необыкновенна! Потрясающе! Пой, Устинья, пой», — писали пользователи Сети.

Напомним, Устинья учится музыке в королевском колледже Лондона. Осенью ей исполнится 21 год. Ее брат-двойняшка Фрол также посвятил себя творческой профессии – он профессионально занимается видео.

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