Воротник «Клодин» и принт «мильфлер»: Стеша Маликова показала два актуальных платья

Стеша Маликова в этом году окончила престижный вуз. Она родилась в звездной семье, поэтому с малых лет много путешествует. А так как девушка видела светские рауты и не раз оказывалась с папой на красных дорожках, то стала интересоваться модой. Во время пандемии она успевала не только учится и помогать родителям воспитывать ее брата Марка, но и создала свой бренд одежды.

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Теперь Стеша часто хвастается нарядами. Она принимает участие в разработке новых коллекций. Зачастую дочка Маликова сама носит наряды. Этим летом она отдохнула с родными в Европе. Теперь молодая бизнесвумен решила похвастаться новыми нарядами, который актуальны для лета. Сначала она примерила мини-платья в стиле бэби-долл с цветочным принтом. Наряд дополнял платок в таком же стиле.

Также Стеша облачилась в платье с принтом мильфлер и воротником «Клодин». Струящееся платье миди дополнили сапоги на толстой подошве.

«Мне кажется, это будет самая красивая коллекция» — заявила она.

Поклонники восхитились романтическими образами. Многие одарили комплиментами дочка артиста. «Стефания, вы как девушка из сказок. Такая прелестная», «Какое невероятное платье», «Это просто роскошно», «Как мне нравится», «Кукольные наряды», «Уже хочется примерить», «Платок особенно хорошо удался», — прокомментировали пост подписчики.

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