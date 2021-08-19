Небанальные варианты обуви на осень: советы стилиста
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Небанальные варианты обуви на осень: советы стилиста

Какую пару прикупить, чтобы быть в тренде осенью.

Небанальные варианты обуви на осень: советы стилиста
Грубые ботинки по-прежнему в тренде / фото DepositPhotos

Лето на исходе и жаркие дни уже сменяются прохладными вечерами и ночами. А это значит, что пора готовить гардероб к новому сезону. Сначала стоит изучить шкаф, а уж потом отправляться на шопинг, ведь многие модели перекочевали к нам из прошлого сезона, а то и из позапрошлого.

Кеды и ботинки — это уже почти классика, но порой гардероб хочется разбавить именно трендами. О вариантах небанальной обуви на предстоящий сезон рассказала стилист и основатель онлайн школы Polistyle Ольга Смит. Смотрите видео Teleprogramma.pro.

Фото: DepositPhotos

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