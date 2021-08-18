«Кричит о богатой жизни и не знает границ»: стилист в ужасе от платьев Надежды Кадышевой

В Надежду Кадышеву были влюблены почти все бабушки и дедушки. Солистка группы «Золотое кольцо» исполняла народные песни и сразу же стала любимицей публики. О ее сценических образах ходили легенды.

Певица и солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева привыкла сиять на сцене, ослепляя зрителей множеством декоративных элементов в незаурядных нарядах. Мы попросили стилиста Юлию Люгай прокомментировать – насколько образы Кадышевой вписываются в современные тренды. И вписываются ли вообще.

«Это платье — не исключение. Полностью расшитое и искусно инкрустированное множеством драгоценных камней платье так и транслирует нам дороговизну данного образа, — отмечает наш эксперт. — Надежда не знает границ. Если ей нужно показать, что это «дорогобогато», то для нее это значит — чем больше, тем лучше. Несмотря на то, что все наряды Надежды Кадышевой безвкусны, этот образ в отличие от следующих, выглядит менее эпатажным. Это золотистое платье с выделенным корсетом лазурного оттенка гармонично подчеркивает тон кожи и цвет волос, а фасон платья, в свою очередь, вытягивает силуэт благодаря слегка завышенной линии талии».

В этом образе, по мнению стилиста, насыщенный, глубокий темно-бирюзовый оттенок мог бы стать главным акцентом в образе.

«Но все акценты сместились из-за сумасшедшего фасона платья с гиперобъемными рукавами и никак не сочетающейся прической с щедрым начесом пепельных волос. Кадышева остается верна себе и продолжает удивлять зрителя причудливой стилистикой своих нарядов».

И снова пошлось. Люгай отмечает, что это вычурное пышное красное платье с изобилием всевозможных декоративных элементов так и кричит зрителю о красивой «богатой» жизни.

«Тут вам и пышная многоярусная юбка, и расшитые вручную декоративные элементы, и перья на рукавах, и фееричный фирменный начес солистки «Золотого кольца». Выглядит несуразно, но характерно сценическому образу Надежды Кадышевой».

Стилист говорит. Что в этом образе — сумасшедшая комбинация цветов, напоминающая величественного павлина.

«Уйма инкрустированных камней на платье, переливающихся под лучами софитов, так и режут глаз зрителя. Такое количество ярких элементов и правда, тяжело воспринимаются для наших глаз, но Надежда Кадышева продолжает «ослеплять» нас своими аляповатыми нарядами. А вот прическа в этот раз выигрывает».

И снова Кадышева в ярком платье с разнообразным количеством комбинаций и фактур.

«Здесь и шелк, и гипюр, и кружево, конечно же, расшитые камни. Для эстетов — это страшный сон, а для Надежды Кадышевой — очередной дорогой выход на сцену в причудливом образе, который не вписывается в сегодняшний день. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» не изменяет себе: наряд в самом ярком цвете состоял из горячо любимого ею корсета, инкрустированных камней, рюшей и воланов», — говорит стилист.

Кстати, Надежда Кадышева все чаще стала отменять концерты и выступления. Более того, перестала посещать светские мероприятия. Поговаривают, у звезды возникли проблемы со здоровьем.

В середине лета артистка лечилась в Черном море в одном из санаториев. Терапия показала, что серьезных заболеваний у нее нет. Представители Кадышевой говорят, что сейчас она отдыхает со своей семьей: мужем, сыном, внуком на курорте.

Желаем здоровья!

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