«Носки под сланцы – супермодно»: стилист оценил смелый образ Марии Горбань, вышедшей на прогулку с сыном

Звезда сериала «Кухня» и экранная жена шоумена Дмитрия Нагиева Мария Горбань 5 августа стала мамой во второй раз. Она подарила своему мужу Кириллу Зоткину сына Нилана. Роды звезды проходили в Майами, и именно там сейчас на первые прогулки с новорожденным малышом выходит Мария Горбань.

Для променадов по жаркому Майами молодая мама выбирает ультрамодные луки. На этот раз она облачилась в пестрые шорты, просторную футболку, а со сланцами надела носки. Этот образ может показаться странным только обывателю, ничего не понимающему в моде. А вот фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Никита Карстен нашел образ Марии Горбань очень модным, правда, с одной оговоркой.

«Мария Горбань выглядит стильно, — отметил Никита Карстен в беседе с Teleprogramma.pro. — Впрочем, как и в большинстве случаев, когда мы ее видим. Обратите внимание на красный цвет в этом луке. Он прослеживается в каждой детали образа: кепка, браслет, носки, шорты — у Марии есть чувство меры, поэтому аутфит не выглядит пестрым. Тракторная подошва — этот тренд будет жить еще года четыре точно. Модницы, берите на заметку! Мария надела носки под сланцы — это то самое сочетание, над которым мы все очень долго смеялись и не принимали его. Сейчас это супермодно и актуально. Но только не в Москве, потому что здесь из белоснежных они моментально превратятся в серые. Так что, жительницам столицы я советую выбирать кроссовки с подобными высокими носками. Вопрос только к шортам к Марии. Они выполнены в этническом стиле. Его нужно либо чем-то обыграть, либо заменить на спортивные или лаконичные хлопковые».

Кроме этого, стилист Никита Карстен дал совет молодым мамам, как актуально выглядеть, отправляясь на прогулку с детьми.

«От образа Марии мы оставляем оверсайз футболку (хорошего качества!), меняем тапочки на кроссовки и, если вы смелая мама, то оставляем яркие шорты. Главное, чтобы вам было удобно, и чужие «папы» не засматривались на вас на детской площадке», — заключил Никита Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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