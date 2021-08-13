«Выбираем самый красивый образ»: Рудковская, не выходя из дома, устроила дефиле в роскошных платьях

Недавно Яна Рудковская отдыхала в Европе. Она побывала сразу на нескольких курортах, сначала гуляла по улицам Милана, а позже загорала на побережье Сен-Тропе. Вернувшись домой, блондинка решила приготовиться к «Новой волне» и примерила ряд роскошных платьев, устроив дефиле прямо в доме. Кадрами поделилась в своем Instargram.

«Выбираем самый красивый образ под новый трек Юлианы Карауловой», — написала Рудковская.

Подписчики оценили ее старания.

«Красота! Потрясающе! Классная! Как будто видео растянуто, чтобы выше казаться», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская и Плющенко крестили младшего сына Арсения. Его крестным отцом стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Уже в сентябре малышу исполнится годик.

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