Главное — изящные коленки: Пугачева, Апина, Долина и другие звезды, которые любят носить короткие шорты

Бытует мнение, что дамам элегантного возраста стоит подбирать наряды длиною ниже колен. Однако эти звездные красавицы доказали обратное. Возраст элегантности и привлекательности не помеха.

Историк моды Александр Васильев ранее говорил о том, что в определенном возрасте женщинам стоит пересмотреть свой гардероб, избавившись от молодежных нарядов. Среди таких — луки с излишне провокационным декольте, блузы, жакеты и рубашки, которые открывают не самую привлекательную часть рук, а также мини-юбки, шортики и платьица. Колени, зона плеч, руки до локтя желательно должны быть прикрыты.

Сайт Teleprogramma.pro оценил модный гардероб звезд отечественного шоу-бизнеса, обратив внимание на артисток, уже давно разменявших пятый десяток. Многие из них всеми силами пытаются доказать, что и в элегантном возрасте женщина имеет полное право выглядеть привлекательно.

Алла Пугачева, 72 года

Примадонна не раз говорила в интервью, что делает все возможное, чтобы быть для своих детей — двойняшек Гарри и Лизы мамой, а не бабушкой. Для этого Алле Пугачевой приходится и выглядеть соответственно. Певица заметно постройнела, избавившись от балахонов и туник.

Рядом с мужем шоуменом Максимом Галкиным артистка позирует в хлопковых мини-шортиках. Примадонна не постеснялась открыть коленки и подчеркнуть тонкие щиколотки.

Лариса Долина, 65 лет

Королева джаза за последнее время заметно помолодела. Правда, историк моды Александр Васильев критиковал артистку за ее любовь к мини. Точнее за то, что иногда Лариса Долина позволяет себе надевать шортики с капроновыми колготками. «Это явный перебор», — говорил искусствовед. При этом соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» уточнил, что певица обладает стройными ножками.

Разумеется, ей хочется подчеркивать свою фигуру молодежными аутфитами. Так, к примеру, на одном из светских раутов Долина позировала в кипенно-белом комбинезоне с шортами и «золотыми» сапогами. Изюминкой образа стал жакет с позолоченными пуговицами.

Алена Апина, 56 лет

Короткие шортики есть в арсенале и этой популярной певицы. Алена Апина купила на лето шикарный костюм оттенка спелой травы, который она сочетала с кроп-топом. В шортах-бермудах певица подчеркнула стройные ножки, покрасовавшись на террасе.

Видно, что артистка следит и за своим питанием, и за внешностью. Не переедает и ведет активный образ жизни. Помимо стройных ног, она также может похвастаться и тонкой изящной талией.

Певица Валерия, 53 года

Эта артистка выглядит скорее как ровесница своим детям, нежели их мама и уж тем более бабушка. А ведь у певицы появилась первая внучка — малышка Селин. Пополнением в семье порадовали младший сын звездной блондинки — Арсений Шульгин и его жена Лиана. Сама Валерия долго переживала из-за нового статуса — бабушки, но потом все-таки привыкла.

Только посмотрите, как возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина выглядит в мини-шортиках. Певица много тренируется, не ест фастфуд и даже на отдыхе ищет спортзалы или устраивает разминку прямо на свежем воздухе. Привлекая к тренировкам мужа. А вот Валерия играет в бадминтон со старшим сыном Артемом.

Татьяна Лютаева, 56 лет

У актрисы есть уже взрослые дети и даже внуки. К примеру, наследница Татьяны Лютаевой — Агния Дитковските построила карьеру в кино, побывала замужем за Алексеем Чадовым и родила от него сына. Бывшая теща Алексея старается дружить с молодыми артистками. Так, к примеру, она тесно общается с Екатериной Климовой.

Среди молодежи Лютаева чувствует себя комфортно и расслаблено. То же самое говорила и королева отечественного шансона Любовь Успенская. Певица заверила, что ее подружки не перестают восхищаться тем, какой неиссякаемый вулкан энергии и жизненной силы кипит в ней. Артистка дружит с Натальей Чистяковой-Ионовой, Кети Топурией и певицей Славой. Все они намного моложе ее.

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