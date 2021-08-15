Модница недели: эксперт нашла образы Елены Яковлевой в сериале «Дама с собачкой» стильными и гармоничными

Детективный сериал «Дама с собачкой» только начали снимать в Новороссийске, а в распоряжении портала Teleprogramma.pro уже оказались первые кадры с площадки. Главную роль в картине, которую покажет телеканал «Россия», играет актриса Елена Яковлева. Именно ее образы оценила стилист Карина Росс. Из предложенных вариантов эксперт выбрала комплект достойный «Модницы недели».

Образ сильной и уверенной женщины

Карина буквально влюбилась в первый образ. Мало того, что он достаточно четко рассказывает о героине Яковлевой, так еще и актрисе к лицу! Не мудрено, что за этот комплект костюмеры получили не только похвалу, но и высокие оценки.

«Образ явно намекает на то, что Елена Яковлева занимает центральную позицию всех происходящих действий. Ее героиня — сильная, уверенная, справедливая и при всех своих положительных качествах — стильная. Наряд выглядит интересным благодаря правильному сочетанию цветовой палитры. Песочные и оранжевые оттенки прекрасно перекликаются с золотистым цветом волос актрисы. Цвет шифонового шарфика — оранжевый. Он выбран неслучайно, подчеркивает нежность и женственность. При этом, огненный цвет олицетворяет энергию «вечного двигателя», дает посыл, что его обладатель будет двигаться несмотря на все сложности и обязательно достигнет победы в своем деле. Костюмеры хорошо отработали образ и даже не забыли про специфику и задачи героини в сериале — ей нужно постоянно двигаться, поэтому решили дополнить наряд пудровыми кроссовками. Все выглядит уместно, в соответствии с сюжетом и в гармонии с самой актрисой — 10 баллов».

Монохромный образ для траура

По сюжету сериала, героиня Яковлевой хоронит мужа. С этого момента в ее жизни начинается новая полоса. Разумеется, режиссер не смог обойтись без съемок этого переломного момента в жизни персонажа, поэтому мы увидим Елену Алексеевну в трауре.

«Второй образ лишен динамики: все сдержано и монохромно. Как и полагается для траура. Единственное, что сильно бросается в глаза – это потертое плечико пиджака, что подчеркивает небрежность. Возможно, это и хотели передать стилисты. Потому что в моменты горя жизнь человека останавливается, и ты совсем не думаешь, что надеть. Но аккуратно собранные волосы и нежный маникюр перекрывают неоднозначную деталь на пиджаке, и делают образ благородным. За небольшую потертость 8 баллов».

Гармоничный и очаровательный образ

И в завершении комплект, состоящий из бежевых и небесно-голубых тонов. Сочетание может и не оригинально, но очень красивое. И Яковлевой идет. За что создатели образа были вознаграждены солидным баллом.

«Очаровательные бежево-голубые гаммы, как теплый песок и тропические волны. В этом наряде бежевый выступает как баланс между сочетанием ярких принтов и оттенков голубого. Воздушность и легкость – неотъемлемая часть образа героини, она передается благодаря грамотному сочетанию всех деталей одежды. Струящийся шарфик в цветочный принт прекрасно гармонирует с удлиненной хлопковой рубашкой, а молочная сумка перекликается с полоской на светлых брюках. Заметно, что костюмеры проработали образ и выгодно подчеркнули ухоженное лицо героини – 10 баллов».

Подводим итог

Сразу два комплекта Яковлевой Карина оценила по максимум. По 10 баллов получили первый и третий образы.

Одежде для траура Росси поставила 8 баллов, снизив оценку за небрежность к деталям.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс — стилист и визажист. У эксперта большой послужной список в сфере моды и красоты. Она получила профессиональное образование — в том числе окончила факультет дизайна одежды и ткани в институте моды Maragoni в Милане. Карина выиграла множество конкурсов в России и за рубежом. Работала с российским дизайнером Валентином Юдашкиным, учувствовала в фэшн съемках и показах дома моды Armani, создавала макияжи для звезд российской эстрады от Аллы Пугачевой до Владимира Винокура.

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