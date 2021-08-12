«Очень интересно»: Михайловская показала, чем носить модное платье на прогулке

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская, как и любая другая девушка, любит модные вещи. Для каждой фотосессии она подбирает новые наряды. На этот раз актриса вышла на прогулку в летнем платье с модным в этом сезоне цветочным принтом. К нему она добавила спортивную обувь. Аутфит впечатлил эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста Елену Бестави. Она отметила, что актриса очень грамотно подобрала наряд.

«Мне нравится этот образ Анны своей контрастностью стилевой. С одной стороны модное девичье платье в цветочек с модным кружевным воротником и при этом аксессуары добавляют ритм в этот образ. Спортивный стиль кроссовок, сумка с геометрической перфорацией в виде линий. Это все смотрится очень интересно. Достаточно в этом образе всего, он раскрывает Анну. Считаю, очень грамотно подобран», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави – эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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