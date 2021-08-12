«Смелый ход»: Повереннова показала, с чем носить необычное платье-комбинацию

Недавно Дарья Повереннова отметила свое 49-летие. В этом году актриса вышла замуж за бизнесмена-миллионера Андрея Шаронова, а в эти дни пара отдыхает на Камчатке. Перед отпуском Дарья решила устроить фотосессию, для которой выбрала весьма интересный наряд. Образ актрисы разобрала эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей. По ее мнению, наряд Поверенновой к лицу.

«Минималистичное по крою черное платье-комбинация с контрастной отделкой подола и мужские ботинки с нарочито поднятой носовой частью – это достаточно смелый ход. У актрисы есть здоровая доля самоиронии, чтобы примерить образ «барышня-хулиган». Дарье идут такие вещи. Они органично смотрятся на худощавой фигуре. Короткая стрижка с «непослушной» укладкой как нельзя лучше подходит для образов с «мужскими» вещами», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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