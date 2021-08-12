«Расслабляет образ»: Чехова допустила стилистический промах

Анфиса Чехова любит не только путешествовать, но и примерять самые разные наряды. В эти дни она отдыхает в США, а в своем Instagram делится с фанатами снимками, на которых позирует в костюмах и платьях в самых живописных локациях. На этот раз телеведущая примерила аутфит, который оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-блогер Кристина Стець. По ее мнению, Анфиса не доработала образ.
«Прекрасная Анфиса, предстала в яркой сорочке, которая ей, несомненно, идет, цвет подчеркивает загар. Легкие, парящие, нейлоновые босоножки вписываются в образ. Вторым слоем выбрана блуза с лентами и она слишком расслабляет образ. Лучше бы смотрелась рубашка классического мужского кроя или пиджак», — сказала Стець.
Справка Teleprogramma.pro
Кристина Стець – фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.