Предсказание Ванги: коронавирус, пустынная Европа и отсутствие денег
Видео
МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео

«Расслабляет образ»: Чехова допустила стилистический промах

Образ телеведущей оценила эксперт портала Teleprogramma.pro Кристина Стець.

«Расслабляет образ»: Чехова допустила стилистический промах
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова любит не только путешествовать, но и примерять самые разные наряды. В эти дни она отдыхает в США, а в своем Instagram делится с фанатами снимками, на которых позирует в костюмах и платьях в самых живописных локациях. На этот раз телеведущая примерила аутфит, который оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, фэшн-блогер Кристина Стець. По ее мнению, Анфиса не доработала образ.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Скриншот: instagram.com/achekhova

«Прекрасная Анфиса, предстала в яркой сорочке, которая ей, несомненно, идет, цвет подчеркивает загар. Легкие, парящие, нейлоновые  босоножки вписываются в образ. Вторым слоем выбрана блуза с лентами и она слишком расслабляет образ. Лучше бы смотрелась рубашка классического мужского кроя или пиджак», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець – фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

Кристина Стець
Кристина Стець. Фото: личный архив

Смотрите также:

Тэги

Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова последние новостиКристина Стецьмода и стильМодные трендыТренды 2021Тренды лета