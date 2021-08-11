Песочный монохром: Ксения Собчак в брюках-шароварах сделала акцент на тонких щиколотках

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. После пышной свадьбы с Константином Богомоловым телеведущая стала строить новый дом. В этом году она успешно совмещает съемки и работу. Летом светская львица успела отдохнуть в Италии и Франции, а еще раньше она побывала в Мексике, где провела время с возлюбленным.

До сих пор Ксения делится кадрами с отдыха. На этот раз она показала, как позировала на фоне старинных пирамид. Телеведущая выбрала монохромный повседневный лук. На ней были брюки-шаровары песочного цвета, рубашка оверсайз и кроссовки в тон. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Собчак также не забыла про солнцезащитные очки и кепку.

«Буду хвалить! Себя, потому что я молодец. Свою команду, потому что она лучшая и каждое интервью это доказывает. Мексику, потому что Мексика — красавица, умница, свет в оконце», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Ксения постройнела. Ранее телеведущая признавалась, что сбросила 5 килограммов. «Вы так много путешествуете», «Очень красиво», «Круто выглядите», «Так вы постройнели», «Какая вы стильная, не думала, что у вас есть шаровары», «Такие тонкие щиколотки», «Ксюша, такой у вас прикид», «Сливаетесь с пейзажами», — прокомментировали пост подписчики.

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