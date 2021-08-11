Пугачева в нежно-розовом свитере поужинала в ресторане с Николаевым и его молодой женой

Алла Пугачева уже давно живет в деревне Грязь. Она любит устраивать посиделки с друзьями в своем саду. А недавно вместе с Максимом Галкиным они съездили на вечеринку. Брат юмориста Дмитрий отметил свой день рождения. Этим летом пара предпочла не уезжать на море, хотя обычно она с удовольствием проводят время в Юрмале, куда также приезжают их коллеги и друзья.

В одном из фан-аккаунтов появилось фото, где Примадонна проводит время с Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой. Они поужинали в ресторане, устроив застолье. Певица давно дружит с композитором и его возлюбленной, которой всего 39 лет. Они даже отмечали вместе Новый год не раз в замке Галкина.

За столом Алла Борисовна отметилась в нежно-розовом свитере с открытыми плечами. Она улыбалась, показав белоснежные зубы. Рядом с ней сидел Николаев, а его супруга предпочла позировать стоя. Она была в белой блузке из шифона.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева. Некоторые даже посчитали, что она затмила всех в зале своей яркой внешностью. «Дружба проверенная временем», «Какая Аллуся лучистая», «Удачный кадр, но рядом с Аллой все поблекли», «Такая женщина любима миллионами», «С друзьями хорошо всегда», «Так идет этот цвет, прям молодит», «И кто скажет, что ей уже 70», — стали писать пользователи Сети.

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