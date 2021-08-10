Стильный монохром: Лопырева в пудровом костюме с брюками клеш устроила фотосессию в лесу

Виктория Лопырева не раз появлялась на светских раутах. Также ее выбирали послом чемпионата мира по футболу. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» теперь часто организует фестивали и участвует в разных проектах. В прошлом году она вместе с сыном Марком Лео то жила в Дубае, то отдыхала в Турции. Этим летом блондинка сначала вернулась в Москву, а потом оказалась в Республике Коми.

Муж знаменитости Игорь Булатов занимает должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми. Несколько дней Виктория провела с возлюбленным и увидела местные красоты. Теперь она приехала в Ухту и побывала в детском парке, где устроила фотосессию в лесу. Модель облачилась в костюм пудрового цвета с расклешенными брюками. Монохромный образ дополнили кроссовки в тон.

«Невероятный лес в детском парке города Ухта», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Лопырева выглядит стройной в этом наряде. Также многие восхитились самим нежным образом. «А вам идут деловые костюмы», «Смотритесь необычно», «Как вам идет цвет, очень нежно», «Вы украшаете любое место», «Красота спасет мир», «Кажетесь такой стройной», «Милая такая», «Элегантная даже в лесу, ну как не восхититься», — стали писать пользователи Сети.

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