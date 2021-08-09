Эффектный образ: 49-летняя Нетребко в струящемся платье с поясом умело подчеркнула талию

Оперная дива запечатлела себя во время концерта в Вероне. Она похвасталась новым вечерним нарядом.

Анна Нетребко уже давно живет в Вене. Однако у нее есть квартиры, как в Нью-Йорке, так и Санкт-Петербурге. Обычно артистка много путешествует из-за гастролей. Только благодаря пандемии в прошлом году она смогла три месяца провести дома. Но теперь певица снова едва успевает отдыхать, так как у нее плотный график концертов. Она объездила часть Европы с мужем Юсифом Эйвазовым.

Накануне Анна выступила в Вероне. Она всегда продумывает свои образы как для концертов, так и в обычной жизни. На этот раз артистка сначала появилась в алом платье в пол с бахромой. Она станцевала с мужем на глазах публики. Потом певица облачилась в пышное платье из струящейся ткани. С помощью пояса она умело подчеркнула талию, а укладка и макияж завершили ее образ.

Зрители тепло встретили Нетребко. Многие посчитали, что она похудела. Оперная дива получила множество комплиментов. А после концерта впервые за долгое время она приехала в Вену.

«Мы дома.. на пару дней всего.. мы путешествуем с конца июня — 10 городов 4 страны 11 выступлений ( у Юси больше) в первый раз за полтора года я могу сказать — хорошо дома», — отметила звезда.

Подписчики в свою очередь написали ей десятки теплых слов. «Аня! Какие наряды! Отпад! Роскошная!», «Наряды — красота неописуемая! Дома всегда хорошо», «Вы похудели, прям очень стройная», «Как хороши, вы украшение любой сцены», «Это платье особенно красивое», — прокомментировали кадры подписчики.

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