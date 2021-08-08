Изящная красота: десять лучших выходов Кейт Миддлтон в нарядах Alexander McQueen

Каждая невеста с особым трепетом выбирает свадебное платья, а если учесть, что в этот день на нее будут смотреть миллионы людей по всему миру, то ответственность возрастает в разы. Для дня бракосочетания с британскими принцем Кейт Миддлтон выбрала платье Alexander McQueen и не прогадала. Фурор, который произвела герцогиня Кембриджская, не смогли впоследствии перебить ни принцесса Евгения, ни принцесса Беатрис, ни Меган Маркл.
С тех пор прошло более десяти лет, а Кейт периодически надевает наряды модного дома, чем каждый раз вызывает восторг у поклонников британской монархии. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить самые яркие образы Кейт Миддлтон в Alexander McQueen.
20 октября 2020 год
На мероприятие, посвященное запуску собственного проекта Hold Still, Кейт надела красное пальто по фигуре Alexander McQueen. Его она дополнила черными туфлями на каблуках и сумкой с ручкой.
11 февраля 2020
Для визита в медицинский реабилитационный центр Министерства обороны в Лестершире Кейт выбрала пальто в стиле милитари с крупными пуговицами. Образ дополнила замшевыми сапогами.
18 ноября 2019 год
На ежегодном шоу королевского календаря Royal Variety Кейт появилась в черное платье в пол, украшенном романтическим гипюром. Образ она завершила клатчем черного цвета и серьгами Erdem.
10 февраля 2019 год
На церемонии вручения награды BAFTA в январе 2019 года герцогиня Кембриджская сразила всех присутствующих своим струящимся белоснежным платьем.
23 октября 2018 год
Во время голландского государственного ужина в Букингемском дворце, который состоялся в октябре 2018 года, Кейт сияла не только в платье стального цвета Alexander McQueen, но и королевской тиаре с жемчугом, которая получила название «Кембриджский любовный узел». К слову, украшение было создано для королевы Марии Текской еще в 1914 году ювелирным домом Garrand.
12 октября 2018 год
На свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Кейт надела приталенное платье цвета фуксии своего любимого бренда. Дополнила образ шляпой-чародеем с вуалью и туфлями на высокой шпильке насыщенного винного цвета.
9 июля 2018 год
Похоже, что Alexander McQueen Кейт доверяет самые важные моменты своей жизни. Во время крестин младшего сына — принца Луи, герцогиня выбрала белоснежный наряд с объемными плечами и V-образным вырезом. Наряд дополнила крупным ободком для волос. Пользователи Сети тогда сравнили Миддлтон с Девой Марией.
17 июня 2017 год
На ежегодно празднике Trooping the Color, который посвящен дню рождения королевы, Кейт появилась в платье цвета бабл-гам. Его дополнила шляпой-чародеем такого же оттенка и объемными серьгами с бриллиантами.
25 сентября 2016 год
В большинстве случаев Кейт Миддлтон выбирает монохромные наряды, но иногда делает исключения. Так, например, во время визита в Канаду в сентябре 2016 года, герцогиня Кембриджская примерила красно-белое платье с вышивкой чуть выше колен. Дополнила его красными туфлями. В таком наряде Кейт появилась на мероприятии береговой охраны Ванкувера. Об этом пишет Town and Country.