Изящная красота: десять лучших выходов Кейт Миддлтон в нарядах Alexander McQueen

Каждая невеста с особым трепетом выбирает свадебное платья, а если учесть, что в этот день на нее будут смотреть миллионы людей по всему миру, то ответственность возрастает в разы. Для дня бракосочетания с британскими принцем Кейт Миддлтон выбрала платье Alexander McQueen и не прогадала. Фурор, который произвела герцогиня Кембриджская, не смогли впоследствии перебить ни принцесса Евгения, ни принцесса Беатрис, ни Меган Маркл.

С тех пор прошло более десяти лет, а Кейт периодически надевает наряды модного дома, чем каждый раз вызывает восторг у поклонников британской монархии. Teleprogramma.pro предлагает вспомнить самые яркие образы Кейт Миддлтон в Alexander McQueen.

20 октября 2020 год

На мероприятие, посвященное запуску собственного проекта Hold Still, Кейт надела красное пальто по фигуре Alexander McQueen. Его она дополнила черными туфлями на каблуках и сумкой с ручкой.

больше по теме Покоритель вершин: Кейт Миддлтон гордится спортивными успехами своего отца Майкл Миддлтон смог покорить самую высокую точку Альп.

11 февраля 2020

Для визита в медицинский реабилитационный центр Министерства обороны в Лестершире Кейт выбрала пальто в стиле милитари с крупными пуговицами. Образ дополнила замшевыми сапогами.

больше по теме Не только сапфир: Кейт Миддлтон носит кольцо с рубином за 35 тысяч фунтов стерлингов Последний раз герцогиня примеряла украшение в 2017 году.

18 ноября 2019 год

На ежегодном шоу королевского календаря Royal Variety Кейт появилась в черное платье в пол, украшенном романтическим гипюром. Образ она завершила клатчем черного цвета и серьгами Erdem.

больше по теме Пришлась не ко дворцу: чем удивляет монархов мама Кейт Миддлтон Кэрол Миддлтон не пользуется хорошей репутацией среди монархов.

10 февраля 2019 год

На церемонии вручения награды BAFTA в январе 2019 года герцогиня Кембриджская сразила всех присутствующих своим струящимся белоснежным платьем.

больше по теме Каникулы маленьких монархов: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили детям отдых Герцоги Кембриджские воспитывают троих наследников.

23 октября 2018 год

Во время голландского государственного ужина в Букингемском дворце, который состоялся в октябре 2018 года, Кейт сияла не только в платье стального цвета Alexander McQueen, но и королевской тиаре с жемчугом, которая получила название «Кембриджский любовный узел». К слову, украшение было создано для королевы Марии Текской еще в 1914 году ювелирным домом Garrand.

больше по теме Новые должности: Кейт Миддлтон возьмет на себя две обязанности принца Гарри Герцогиня Кембриджская станет главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби.

12 октября 2018 год

На свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Кейт надела приталенное платье цвета фуксии своего любимого бренда. Дополнила образ шляпой-чародеем с вуалью и туфлями на высокой шпильке насыщенного винного цвета.

9 июля 2018 год

Похоже, что Alexander McQueen Кейт доверяет самые важные моменты своей жизни. Во время крестин младшего сына — принца Луи, герцогиня выбрала белоснежный наряд с объемными плечами и V-образным вырезом. Наряд дополнила крупным ободком для волос. Пользователи Сети тогда сравнили Миддлтон с Девой Марией.

17 июня 2017 год

На ежегодно празднике Trooping the Color, который посвящен дню рождения королевы, Кейт появилась в платье цвета бабл-гам. Его дополнила шляпой-чародеем такого же оттенка и объемными серьгами с бриллиантами.

25 сентября 2016 год

В большинстве случаев Кейт Миддлтон выбирает монохромные наряды, но иногда делает исключения. Так, например, во время визита в Канаду в сентябре 2016 года, герцогиня Кембриджская примерила красно-белое платье с вышивкой чуть выше колен. Дополнила его красными туфлями. В таком наряде Кейт появилась на мероприятии береговой охраны Ванкувера. Об этом пишет Town and Country.

Смотрите также: