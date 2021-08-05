«Безупречный выбор»: Эмма Малинина показала, с чем носить шелковую блузу и мюли на шпильке

Накануне семья Александра Малинина побывала в гостях у оперного певца Андреа Бочелли. Компанию им составили и Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым. На вечеринке жена Малинина — Эмма — появилась в костюме с леопардовым принтом. Ее образ оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей. Она отметила, что смокинг и укороченные брюки — это довольно неформальное сочетание.

«Шелковая блузка в тон лацканам – безупречный выбор. Обувь – мюли на каблучке-шпильке — также хороший вариант при укороченной длины брюк. Если прогулка вечерняя, то массивные золотые украшения вполне оправданы. Возможно, Эмма собирается продолжить вечер, ужиная в ресторане? Тогда аутфит вполне уместен. За такой образ можно смело поставить пять баллов из пяти», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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