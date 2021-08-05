Не только сапфир: Кейт Миддлтон носит кольцо с рубином за 35 тысяч фунтов стерлингов

Кейт Миддлтон не большая поклонница колец. На ее руке всегда можно заметить только знаменитое помолвочное украшение с сапфиром, которое принц Уильям подарил ей в 2010 году. Но есть в копилке украшений герцогини Кембриджской еще одно дорогостоящее кольцо с рубином. В нем она появилась во время рабочего визита в Польшу в 2017 году.

В тот день Кейт примерила белый наряд с баской от ее любимого Alexander McQueen, а также рубиновый набор – кольцо и серьги. Ювелиры утверждают, что только одно кольцо стоит 35 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Express.

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Добавим, королевская коллекция украшений составляет целое состояние. Ранее стало известно, что в копилке Елизаветы II есть брошь из двух бриллиантов стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

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