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Не только сапфир: Кейт Миддлтон носит кольцо с рубином за 35 тысяч фунтов стерлингов

Последний раз герцогиня примеряла украшение в 2017 году.

Не только сапфир: Кейт Миддлтон носит кольцо с рубином за 35 тысяч фунтов стерлингов
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон не большая поклонница колец. На ее руке всегда можно заметить только знаменитое помолвочное украшение с сапфиром, которое принц Уильям подарил ей в 2010 году. Но есть в копилке украшений герцогини Кембриджской еще одно дорогостоящее кольцо с рубином. В нем она появилась во время рабочего визита в Польшу в 2017 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время визита в Польшу в 2017 году. Фото: Global Look Press

В тот день Кейт примерила белый  наряд с баской от ее любимого Alexander McQueen, а также рубиновый набор – кольцо и серьги. Ювелиры утверждают, что только одно кольцо стоит 35 тысяч фунтов стерлингов.  Об этом пишет  Express.

Добавим, королевская коллекция украшений составляет целое состояние. Ранее стало известно, что в копилке Елизаветы II есть брошь из двух бриллиантов стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

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