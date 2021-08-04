«Некий апломб»: Варнава в брюках клеш со шнуровкой привлекла к себе внимание

С юмором Екатерина Варнава неразрывна на протяжении многих лет. После завершения выступлений в КВН и «Камеди Вумен» звезда не изменяет своим привычкам и развлекает публику в Instagram. На кадрах очередного видеоролика Варнава появилась в брюках клеш и цветной рубашке. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, отметила, что этот аутфит Екатерины — стилизация, где есть место юмору и гротеску.

«Екатерина в свойственной ей манере обыгрывает образ cowgirl. Клеш от колена с характерной шнуровкой, мужская рубашка, завязанная в узел на талии, — все это характерно для ковбойского стиля. В то же время убранные назад волосы и массивные браслеты добавляют образу некий апломб. Маки и фотопринт на шелковой рубашке — признаки стиля бохо в современной интерпретации. Кому стоит повторить такой образ? В первую очередь тем девушкам, кто понимает, что это игра, и не стесняется привлекать к себе внимание», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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