«Французская сдержанность»: Дайнеко показала, с чем модно сочетать бойфренды с высокой посадкой

Побелительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко — настоящая модница. Артистка не упускает возможности приобрести актуальные новинки, чтобы быть в тренде. На этот раз Виктория позировала в джинсах-бойфрендах с высокой посадкой и топе в бельевом стиле. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева, отметила, что образ Виктории смотрится гармонично, элегантно и в модной тенденции контраста.

«Образ в стиле кэжуал-шик. Виктория в данном образе похожа на настоящую француженку. Очень элегантное столкновение модного контраста стилей инь и ян и классики с кэжуал. Все так гармонично и ненавязчиво. Настоящая французская сдержанность. Удачные джинсы-бойфренды с высокой посадкой и подвернутыми штанинами. Сейчас более модно укороченную длину джинсов делать, подворачивая штанины. Остроносые лодочки добавили хрупкости и утонченности щиколотке. Топ в бельевом стиле добавил нотку сексуальности и женственности, особенно в сочетании с изящным шейным украшением. Спокойная цветовая гамма», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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