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Цвета корицы: Устинья Малинина в платье в «американском стиле» позировала с Анной Нетребко

Снимком в своем Instagram поделилась Эмма Малинина.

Цвета корицы: Устинья Малинина в платье в «американском стиле» позировала с Анной Нетребко
Устинья Малинина. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official

Накануне Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вместе с семьей Александра Малинина побывали в гостях у оперного певца Андреа Бочелли. Снимками с вечеринки в своем Instagram поделилась Эмма Малинина. На встрече была и дочь музыканта Устинья Малинина. Она выбрала платье гофре цвета корицы в «американском стиле» — с открытыми плечами и воротником-стройкой.

Устинья Малинина и Анна Нетребко
Устинья Малинина и Анна Нетребко. Скриншот: instagram.com/doktoremmamalinina

«Устинья, будешь и ты знаменита! Юная, но талантливая! Красавицы! С каким восхищением Устинья смотрит на Анну! Хорошие люди хороши во всем», — писали пользователи Сети.

Напомним, Устинья учится в Королевском колледже музыки в Лондоне. А минувшей зимой она открыла свою онлайн-школу, где обучает всех желающих пению.

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