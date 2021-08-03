«С красивым загаром»: Бородина в мини-платье и жакете оверсайз цвета Барби приехала на работу

Ксения Бородина в этом году продолжила вести шоу «Дом-2». Однако в ее личной жизни произошли перемены. Телеведущая объявила, что разводится с мужем Курбаном Омаровым. Они прожили вместе около шести лет, но даже ради общей дочки Теоны предпочли не сохранять отношения. Причины такого решения оба хранят в секрете. Однако Ксения стала чаще выходить в свет и видеться с друзьями.

По словам звезды, раньше она посвящала себя семье, но теперь намерена это изменить. Недавно телеведущая отдохнула в Турции. Вместе с дочками и подругами она провела несколько недель на курорте. Вечерами Бородина часто уезжала в ресторан или на концерт. Она даже побывала на выступлении Тимати. Но теперь молодая мама снова приехала в Москву. 3 августа она отправилась на работу.

На кадрах со съемок Ксения предстала в черном мини-платье и жакете оверсайз цвета Барби. Наряд дополнили остроносые туфли-лодочки дымчатого цвета.

«Работа кипит», — заявила она. «Ксения с красивым загаром», — одарил ее комплиментом Сердар Камбаров.

Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие посчитали, что она похорошела. «Вам так идет этот цвет», «Красивая», «Какой триггерный пиджак на фото — просто огонь», «Какая шикарная и стильная», «Красивая, ухоженная, стильная девушка», «Украшение лета», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: