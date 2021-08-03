«Восторг!»: Саша Савельева примерила два ультрамодных брючных костюма

Саша Савельева раньше выступала в составе группы «Фабрика». Но она начала сольную карьеру, когда узнала о беременности. Со своим мужем Кириллом Сафоновым певица вместе уже 11 лет. Долгое время они не заводили детей, а теперь у них подрастает сын Леон. После родов артистка быстро вернулась в форму. Она также стала участвовать в фотосессиях, а в этом году пара несколько раз выходила в свет.

Этим летом Савельева не покидала Россию. Она предпочитала отдыхать за городом. А теперь певица поделилась кадрами со съемок. Вместе со стилистом она подобрала себе два ярких образа. Сначала девушка примерила черный костюм с брюками в пол и жакетом с пышными рукавами. Белые лацканы освежали образ, а благодаря длине брюки силуэт визуально вытянулся.

«Угадайте, что мы делаем с Андреем сегодня! Мы подбираем наряды на съемку», — рассказала звезда.

Вторым образом стал костюм изумрудного цвета с укороченными брюками, которые открыли тонкие щиколотки, и жакетом на запах. Наряд дополнили бледно-голубые туфли лодочки. Благодаря поясу был подчеркнул силуэт и талия певицы.

«Фильтры убивают цвет. Восторг!» — отметила она.

Поклонники тоже оценили наряды артистки. Она выбрала ультрамодные костюмы. Многие осыпали Сашу комплиментами. «Ну хороша», «Сашенька просто великолепна», «Очень красиво», «Ух, какие краски», «Второй наряд смотрится сочно», «Прям ваш стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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