«Моряки вошли в чат»: Стеша Маликова в струящемся платье-халате отметилась на отдыхе

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. В этом году девушка окончила престижный вуз. Она была этому рада, так как учеба давалась ей не легко. При этом в прошлом году наследница артиста смогла создать свой бренд одежды. Теперь Стефания создает наряд для девушек, ориентируясь на тренды. Зачастую она и сама носит воздушные блузки, мини-платья и другие женственные наряды.

Этим летом Стеша отдыхает со своей семьей. Она приехала в Грецию, где купается и загорает. При этом каждый вечер дочка Маликова наряжается для прогулок. На этот раз она часто отдает предпочтение белому цвету. 3 августа наследница певца похвасталась новым нарядом. Она позировала на побережье после морской прогулки в струящемся платье на запах, напоминающее халат. Такой фасон зрительно уменьшает талию.

Аксессуары дополняли ее образ. При этом Стефания была с влажными волосами и без макияжа. А на заднем фоне проплывала лодка, в которой сидели мужчины и наблюдали за ней.

«Самое настоящее всегда остается за кадром.. P.S. моряки вошли в чат, привет всем отдыхающим», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многим пришелся по вкусу ее нежный образ. «Очаровательная девочка», «Когда глаза горят ,ничего и говорить не нужно. Вы очень красивая», «Ну какова все таки красота», «Вы леди совершенство», «Безумно идет этот образ», — прокомментировали пост подписчики.

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