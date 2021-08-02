«Я вся в белом»: Собчак в струящейся юбке плиссе и мятных туфлях-лодочках появилась в ресторане

Ксения Собчак уже больше 20 лет работает на телевидении. В свое время у нее было шоу «Блондинка в шоколаде». Теперь она предпочитает брать интервью у звезд и общаться на серьезные темы. Стиль телеведущей тоже изменился. Увидеть ее в шортах теперь редкий случай, так как она отдает предпочтения платьям, костюмам и нарядам необычного фасона. Недавно на курорте в Черногории звезда вела свадьбу друзей в воздушном белом платье с рюшами.

По всей видимости, цвет молока Ксении понравился. Теперь она все чаще выбирает его, когда наряжается. 1 августа телеведущая решила похвастаться своим женственным нарядом. Она запечатлела себя в машине в жакете на запах и длинной юбке плиссе. Белый цвет разбавили туфли в мятном оттенке, сумка и кольца с крупными камнями. Образ подчеркнул фигуру и загар Собчак.

«Выгляжу я вот так сегодня! Я сегодня вся в белом! Мне еще нравится, как в этом ансамбле подружился мой огромный изумруд и кольцо Parure. Мне кажется, им очень весело. Ну что, хорошим туфелькам иногда нужна хорошая подставочка. И главное, что тут никто не будет мне говорить, что я на сидения ставлю ноги», — отметила звезда.

В таком аутфите телеведущая приехала в свой ресторан. Она была приятно удивлена тому, что свободных столиков не осталось. Сама она устроила романтический вечер, поужинав с Константином Богомоловым. Поклонники одарили ее комплиментами. «Ну какова романтика», «Очень красивая», «Наряд прям вызывает восхищение», «Белый вас красит», «Ксения, вы прям похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

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