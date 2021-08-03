«Полное отсутствие вкуса»: нелепые образы мамы Наташи Королевой, которые удивили стилиста

75-летняя Людмила Порывай давно завоевала титул самой яркой и неординарной женщины. Она не боится выражать себя через имидж, но чувство вкуса ее часто подводит, так считает модный эксперт Кира Дихтяр.

По мнению нашего стилиста, в своем стиле Людмила Порывай не склонна к сдержанности и изысканности, что мы можем наблюдать и по образу, который она подобрала для прогулки по Киеву.

«Свитер из тонкого трикотажа с весьма странным декором давно пора оставить в прошлом. Рваные джинсы нелепо сидят и прибавляют лишние килограммы, такой модели в гардеробе давно пора избегать. Раз уж хочется привлекать внимание к себе, то можно заменить рваную и выбеленную модель на джинсы-клеш с высокой посадкой, они будут смотреться модно и актуально. К тому же, подчеркнут округлости аппетитных форм».

В этом образе, по мнению Дихтяр, орнамент блузы подчеркивает неординарность стиля, но с другой, прибавляет дополнительные объемы в области талии.

«Укороченные джинсы уменьшают и без того небольшой рост Людмилы. С помощью рваных джинсов артистка хотела уменьшить возраст, однако, это смотрится весьма неуместно. Под блузу с таким орнаментом нужно подбирать что-то более сдержанное».

Модный эксперт считает, что в этом образе – полное отсутствие вкуса.

«Для утренней гимнастики и выполнения упражнения «Попрыгунчик» -вполне имеет место быть, но не более. На прогулку стоит выбирать наряды менее вульгарные и кричащие. Леопард, растянутый на все тело, не только выглядит безвкусно, но и считается признаком дурного тона».

Данный образ больше подойдет для дачи, чем для светского мероприятия, отмечает Кира Дихтяр.

«Легинсы подчеркивают излишнюю худобу ног, а вот трикотажная кофта в крупную вертикальную полоску, наоборот, утяжеляет верх, делая область груди необъятной. Оттенки приглушенного красного в одежде интересно гармонируют с цветом волос».

По словам стилиста, сочетание черного с белым — неизменная классика. Праздничный лук выглядит спокойно и гармонично.

«Не могу не отметить популярные в этом сезоне рукава-буфы, они привлекают к себе внимание и делают образ более нарядным. Пышные плечи выходят на первый план, берут все внимание на себя и показывают фигуру в лучшем виде».

В целом, можно сказать, что маме Наташи Королевой надо срочно обратиться к стилисту. В противном случае, ее образы будут вводить общество в недоумение…

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