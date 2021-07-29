«Очень актуальны»: Скулкина в модном костюме в горох появилась на торжественном мероприятии

Екатерина Скулкина не скрывает, что начала свою карьеру благодаря КВН, где была капитаном команды «Четыре татарина». Потом она стала участницей шоу Comedy Woman. Теперь актрисе часто предлагают стать не только ведущей разных передач, но и мероприятий. Примечательно, что она обладала пышными формами, но не так давно похудела. Ко всему прочему, звезда умело корректирует фигуру нарядами.

29 июля Скулкина поделилась кадрами с торжественного мероприятия. Она намекнула, что ее пригласили выступить на празднике. Актриса предстала на сцене в арке из цветов в черном брючном костюме в бельевом стиле. Наряд с актуальным принтом «горох» дополнили босоножки на каблуке и пышные кудри. Екатерина выглядела стройнее за счет свободного кроя.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Екатерина Скулкина предстала перед нами в пижамном костюме в очень красивом сказочно-цветочном месте. К локации вопросов нет, а вот к костюму имеются. Намнем с того, что сами по себе пижамные костюмы очень актуальны, но с ними нужно быть осторожными в выборе принтов, длин, обуви и аксессуаров. Сюда отлично вписываются мюли, украшения из жемчуга и цепей, аксессуары в виде шляпки-канотье или даже тюрбана. В случае Екатерины видно, что длины брюк недостаточно, оттого они выглядят неаккуратно. Длина в пол самая актуальная и аккуратная. Принт «горох» в тренде вне времени, но с ним так же необходимо быть аккуратными. По стилистическому правилу «соразмерности» величина рисунка должна быть пропорциональна телу иначе такой принт будет полнить. Что у нас и произошло с костюмом артистки. А вообще я как женщина восхищаюсь Екатериной, ее стремлением к совершенству и силой воли! У всех бывают стилистические промахи, главное ведь, что внутри», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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