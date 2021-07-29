«Не хватило аксессуаров»: Повереннова в ультрамодной пижаме вышла в свет, но забыла про украшения

Актриса Дарья Повереннова в этом году вышла замуж. С крупным бизнесменом Андреем Шароновым она была в отношениях с 2012 года. Теперь Дарья часто делится в своем Instagram снимками с мужем и рассказывает о совместном времяпрепровождении. Однако накануне актриса побывала на заводе ГАЗ одна. Для выхода в свет она выбрала актуальный в этом сезоне пижамный костюм, но, по мнению эксперта портала Teleprogramma.pro, стилиста Лена Червова, не доработала образ.

«Пижамные костюмы снова в тренде и в этом сезоне особенно актуальны. Но чтобы пижамные костюмы в городе смотрелись уместно, стоит добавлять массивные аксессуары. Допустим, цепи, крупные серьги, структурированные сумки и какую-нибудь массивную обувь: кроссовки, кеды, сандалии. На мой взгляд, именно этого в образе Дарьи и не хватило. В лоферах на тонкой подошве смотрится так, как будто в тапочках и пижаме вышла из дома. Не хватило аксессуаров», — сказала Червова.

Справка Teleprogramma.pro

Лена Червова — стилист и телеведущая. Не считает, что есть какой-то идеал красоты и уверена, что в любом весе можно быть привлекательной для себя и других. Сама себя она называет «стилист с бедрами больше метра» и ничуть этого не стесняется, а наоборот считает своим достоинством. Советы Елены никогда не остаются без внимания, ее авторские материалы напечатаны в самых имиджевых изданиях: Cosmopolitan, OK!, Woman.ru и др.

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