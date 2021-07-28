«Ты очень вкусненькая»: беременная Нюша в платье по фигуре пришла в гости к Утяшевой

Жена Павла Воли поделилась кадрами со съемок своей передачи «Дерзкая готовка». С ней пообщалась не только Нюша, но и ее дочка Симба.

Нюша уже четыре года счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она подарила ему дочку Симбу. Певица родила первенца в Майами. Она не торопилась возвращаться в форму. Артистка даже стал меньше выступать. Однако потом она вернулась в привычный ритм жизни. В последнее время звезда часто появлялась на красных дорожках в нарядах оверсайз. Как оказалось, она прятала округлившийся живот.

Недавно Нюша объявила, что готовится снова стать мамой. Однако она пока предпочитает вести активный образ жизни. Два дня певица провела в Турции, где отметила день рождения своей подруги Виктории Лопыревой. А по возвращению в Москву артистка отправилась в гости к Ляйсан Утяшевой. Экс-гимнаська создала свое шоу «Дерзкая готовка». В студии звезда появилась со своей дочкой.

«Ой, сейчас я Симбу покажу! Это что за взрослая красивая девочка сейчас будет со мной готовить? Ой, красавица! Мне уже показали все, и шпагат, и мостик», — поделилась Утяшева.

Потом она пообщалась с певицей. Нюша успела переодеться в силуэтное платье с модной расцветке тай-дай. Она подчеркнула выпирающий живот и свой загар.

«На контрасте. Артист с отдых и артист собирается на отдых. Артист приехал заряженный, а тут тетя Ляся разряженная», — отметила ведущая. «Я была курочкой гриль в последние дни отдыха», — призналась ей девушка.

«Ты очень вкусненькая», — заявила Ляйсан.

Уже в студии она снова одарили комплиментами гостью и сравнила ее с солнышком. Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие посчитали, что беременность ее красит.

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