«Не стильно, не актуально, дешево»: стилист назвала аутфит мамы Наташи Королевой полным провалом

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Анастасия Стар оценила образ Людмилы Порывай, облачившейся для прогулки в рваные джинсы и свитер из тонкого трикотажа.

Мама певицы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай – женщина яркая и колоритная. Людмила Ивановна обожает красивые наряды, но чувство вкуса и стиля частенько ее подводит. Судя по всему, Людмила Порывай не очень интересуется модой, а подбирает вещи, исходя из собственных представлений о трендах.

На прогулку по Киеву Людмила Порывай облачилась в рваные светлые джинсы и свитер из тонкого трикотажа.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Анастасия Стар нашла этот аутфит полностью провальным.

«Стилистический провал — только так я могу оценить образ Людмилы Ивановны, — отметила Анастасия Стар. — Такой солидной даме хочется предложить нечто более элегантное и стильное. Давайте по порядку! Свитер из тонкой трикотажной ткани с очень сомнительным декором и рукавами «летучая мышь» лучше оставить в прошлом. Такие вещи не подчеркивают красоту фигуры от слова совсем, более того, акцентируют все ее нюансы. Модель не актуальна и не по возрасту. Что касается джинсов, Людмиле Ивановне они, к сожалению, тоже не к лицу. Выбеленные и рваные, они утяжеляют низ и добавляют вес. Кроме того, такие экземпляры лучше оставить внукам. И завершаем разбор обувью. Подобные кроссовки — недобалетки, недотапки — выглядят очень странно. Не стильно, не актуально, дешево. Серьги в виде крупных звезд имеют место быть, но не в таком контексте».

Анастасия Стар дала совет, на какие более актуальные вещи стоит заменить детали, из которых собран образ Людмилы Порывай, чтобы он стал модным.

«Но если мы заменим «кофточку» на белую плотную базовую футболку с черным классическим жилетом, рваные джинсы — на модель момфит однородной варки, а в качестве обуви выберем классические лоферы, то на выходе получим современный актуальный образ, который молодит и скрывает нюансы фигуры. При этом сумку и серьги можно оставить!» — подчеркнула фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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