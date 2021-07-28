Идеально с лосинами: Шубская похвасталась ультрамодными ботинками на шопинге

Анастасия Шубская уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные живут в США, но каждый год приезжают на родину. Это лето они проводят в Москве. Супруги привезли с собой детей: двухлетнего Сергея и годовалого Илью. Дочка Веры Глаголевой часто видится с сестрами и своим отцом. А недавно пара вместе вышла в свет. Они повеселились на празднике Пелагеи, которая отпраздновала свой юбилей.

Порой Шубская устраивает себе шопинг. Девушка любит лаконичные и элегантные наряды, но в повседневной жизни часто выбирает образ в стиле спорт-шик. 28 июля она поделилась кадрами из бутика. С ней делал покупки старший наследник. Жена Овечкина предстала в лосинах с лампасами и белой толстовке оверсайз. Анастасия примерила черные ботинки на толстой подошве, которые являются трендом не первый сезон. Такой фасон обуви предпочитают Ксения Бородина, Вера Брежнева и Ольга Бузова.

«Как тебе мамины ботиночки, сын?» — спросила Шубская. «Где? Хорошо! Берем! А папе что?» — уточнил маленький Сережа.

Молодую маму позабавило, что сын переживает, что отец останется без обновок. Поклонники одарили ее комплиментами. Многие посчитали, что у жены хоккеиста хороший вкус. Другие восхитились ее стройностью. «Конечно, надо брать», «Очень круто выглядишь», «Впервые вижу без каблуков и платья», «Сын прелестный», «Какая вы стройняшка», — стали писать пользователи Сети.

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