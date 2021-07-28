«Случайный набор вещей»: Чехова нарвалась на критику, путешествуя по Калифорнии

Анфиса Чехова регулярно путешествует по миру: Мальдивы, Дубай, Турция. На этот раз телеведущая отправилась в Америку. Она посетила Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Моментами отдыха Анфиса делится в своем Instagram. Для прогулки по городскому парку Лайон стрит Стис Чехова выбрала весьма необычный наряд, который оценила эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей.

«Для прогулки по городу Анфиса предпочла total denim. Парка-оверсайз, джинсы-скинни с прорезями и потертостями, сиреневый свит-шот с наивным принтом, укороченные угги и неожиданно брендовая сумка в классическом стиле черного цвета. Нет, образ нельзя назвать ни продуманным, ни трендовым. Пресловутая расслабленность а-ля Balenciaga? Тоже нет. Случайный набор вещей», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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