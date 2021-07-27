Талия еще уже: Собчак вслед за Лопыревой облачилась в ультрамодные джинсы-трубы

Ксения Собчак уже больше 20 лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что постоянно находится в центре внимания. Однако телеведущая давно заработала целое состояние, поэтому продолжает вести передачи и сниматься в разных проектах, так как это ей нравится. А после свадьбы с Константином Богомоловым блондинка ждет скорого переезда в новый дом. Она уже начала закупать для него мебель.

больше по теме Собчак в алом платье в горох и белоснежном жакете отправилась на съемку Телеведущая похвасталась своим летним нарядом.

Недавно Ксения вернулась из отпуска. Она провела время в Италии и Франции вместе с сыном Платоном. Девушка то и дело хвасталась летними нарядами. А вот накануне телеведущая снова отметилась в мебельном магазине. Она подбирала себе диван, столы и зеркала в комнаты. При этом Собчак была облачена в черное боди, которое надела с джинсами-трубами с высокой посадкой. Такие широкие джинсы в тренде, а также они зрительно делают талию уже.

«Мне все нравится! Огромное зеркало! Срочно хочу зеленую комнату вот под это зеркало! Все! А пуфики, смотри, какие классные! Все красиво, все стильно! Я в шоке, приходишь и нравится все: расцветки, качество, материалы», — поделилась звезда. «Близится конец стройки моего дома! Ура! Остались последние приятные штрихи — выбор мебели!» — отметила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Не так давно она призналась, что похудела на пять килограммов.«Талия какая!», «Ксения! Как вам удается оставаться в такой отличной форме!», «Мило очень! Стройная такая, Ксения!», «Вы хорошеете», — прокомментировали пост подписчики. К слову, джинсы-трубы не так давно примерила Виктория Лопырева. Она тоже следит за трендами.

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